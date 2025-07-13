مونديال الأندية|بالمر يتقدم بثنائية لـ تشيلسي على باريس سان جيرمان

تقدم فريق تشيلسي بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.

وبدأ فريق تشيلسي بضغط عالي على نظيره باريس، ونجح في صناعة العديد من الفرص في أول 15 دقيقة لينجح في تسجيل الهدف الأول.

وسجل الهدف الأول اللاعب كول بالمر في الدقيقة 22.

ثم أضاف كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو شالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: ريس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي - عمثان ديمبيلي - خفيتشا كفارتسخيليا.