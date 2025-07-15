تصرف غير متوقع من وسام أبو علي يثير قلق جماهير الأحمر

تفاقمت أزمة مهاجم الأهلي ووسام أبو علي مجددًا، بعد تغيبه عن الفحوصات الطبية التي كان من المقرر خضوعه لها اليوم الثلاثاء، رغم تحديد موعد دقيق له في الثانية ظهرًا لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، عقب شكواه من آلام عضلية مساء أمس.

و أثار وسام ابو علي قلق جماهير الاهلي بغلق حسابة الرسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، فإن الجهاز الطبي بالنادي كان قد قرر إجراء فحوصات دقيقة للاعب لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها، إلا أن اللاعب لم يحضر الموعد الطبي، دون تقديم أي أعذار رسمية.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الإدارة تدرس في الوقت الحالي توقيع غرامة مالية على وسام أبو علي، بسبب تغيبه غير المبرر، مؤكدًا أن هذه ليست الواقعة الأولى، وأن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني والطبي تجاه تصرفات اللاعب الأخيرة.

وكان وسام أبو علي قد تلقى عدة عروض احترافية خلال الفترة الماضية، بعضها من أندية خارجية، إلا أن مسؤولي الأهلي رفضوا تلك العروض بسبب عدم وصولها للقيمة المالية التي تراها إدارة النادي مناسبة للتفريط في خدمات المهاجم الشاب.

يُذكر أن مستقبل وسام أبو علي لا يزال محل جدل، خاصة في ظل تمسك اللاعب بالرحيل هذا الصيف، مقابل إصرار الأهلي على استمراره ما لم يتم تلبية الشروط المادية الموضوعة من قبل الإدارة.