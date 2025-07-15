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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي يجتمع مع ريبيرو ومحمد يوسف لحسم مستقبله قبل معسكر تونس

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اجتماع وسام ابو علي مع محمد يوسف وريبيرو المدير الفني للفريق لمناقشة مستقبل اللاعب مع الفريق

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" وسام أبو علي يجتمع مع محمد يوسف وخوسيه ريبيرو بعد تغيب اللاعب عن المران الصباحي للفريق؛ من أجل استكمال المفاوضات حول رحيله مع انتظامه في المعسكر المقرر إقامته في تونس


وفي سياق آخر خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه اليوم بشكل طبيعي باستاد مختار التتش وسط سرية تامة طلبها الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني.

ولم يشارك في المران كل من وسام أبوعلي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر حيث واصلوا أداء برنامجهم التأهيلي بينما حصل مروان عطية علي راحة سلبية بعد إجرائه جراحة الفتاق الرياضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن وسام أبوعلي لم يغيب عن المران ولكنه يتدرب في الجيم وفقا لبرنامج تأهيلي ولكنه لديه رغبة في قبول العرض الأمريكي من كولومبوس كرو.

وسام ابو علي رحيل وسام الاهلي

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