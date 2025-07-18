مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه لـ كومو الإيطالي

أعلن نادي مانشستر سيتي، عن انتقال لاعبه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى صفوف فريق كومو الإيطالي.

وكتب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أنهى ماكسيمو بيروني نقلًا دائمًا إلى كومو، رهنًا بالتصريح الدولي".

وكان عقد اللاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا، ممتدًا مع السيتي حتى 2028، قبل أن يقرر بيعه بشكل نهائي هذا الصيف، إلى كومو.

وكشف نادي مانشستر سيتي، عن قميصه الثاني للموسم الجديد، باللون الأسود.

ونشر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي وحساباته الرسمية، صور القميص الثاني الجديد للموسم المقبل.

وأعلن النادي أن القميص الثاني باللون الأسود الكامل، مستوحى من قميص الفريق لموسم 1884، وبعد مرور 141 عامًا.