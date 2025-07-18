فيريرا يشيد بـ "القدوة".. ماذا قال عن عبد الله السعيد؟

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إعجابه الكبير بقائد الفريق عبد الله السعيد والذي جدد تعاقده مع النادي لمدة موسمين.

وأكد فيريرا أن عبد الله السعيد يعد نموذجًا يحتذى به في القيادة، ليس فقط داخل المباريات ولكن أيضًا في التدريبات اليومية، حيث يظهر دائمًا بأداء جاد وانضباط كبير، مما يُشكل مصدر تحفيز لزملائه، وخاصة اللاعبين الشباب.

وأضاف المدير الفني: “من الناحية البدنية، يُعد عبد الله من بين الأفضل في الفريق خلال المران، ولهذا أطلقت عليه لقب القدوة في القيادة، وهو لقب يستحقه عن جدارة.”

وتأتي تصريحات فيريرا لتعكس الثقة الكبيرة التي يضعها في السعيد، ودوره المرتقب في الموسم الجديد كعنصر قيادي داخل الملعب وخارجه.