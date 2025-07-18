مواعيد مباريات الزمالك في معسكر العاصمة استعدادا للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، معسكره الإعدادي للموسم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستمر حتى يوم 27 يوليو الجاري.

وحدد الجهاز الفني للفريق 3 مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق الموسم.

ويستهل الزمالك مبارياته الودية اليوم الجمعة بمواجهة فريق رع، على أن يواجه غدًا السبت فريق الشمس في ثاني تجاربه، ثم يختتم سلسلة اللقاءات يوم الخميس المقبل 25 يوليو بمباراة قوية أمام وادي دجلة.

ويأمل الجهاز الفني من خلال هذا البرنامج المكثف في الوقوف على الحالة الفنية للاعبين، واختبار عناصر الفريق الجديدة، استعدادًا لانطلاقة قوية في الموسم الكروي المرتقب.