هيتساوى بـ زيزو وتريزيجيه.. فرمان من الخطيب بشأن إمام عاشور

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أصدر قرارًا بتعديل عقد إمام عاشور، نجم الفريق.

وقال إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج “ملعب أون” المذاع عبر قناة أون تايم: “عقد إمام عاشور ممتد مع الأهلي لمدة 3 مواسم، لكن الكابتن محمود الخطيب أصدر قرارًا وتوجيهات للكابتن محمد يوسف بتحديد عقده إلى فئة أولى مميزة والتي تضم الشناوي وتريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو”.

وأضاف: “إيه الشياكة في القصة؟ الشياكة هي تعديل عقد إمام عاشور بغض النظر عن موافقة اللاعب على تمديد عقده أو لا، وهذه حركة لاعب كبير جدا برا الملعب من الكابتن محمود الخطيب”.

بعثة الأهلي تصل تونس

في سياق آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وغادرت بعثة الأهلي مطار تونس في طريقها إلى فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرًا في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 19 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.