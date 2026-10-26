خبير: مصر في وضع اقتصادي أفضل.. وتراجع الدين الخارجي مؤشر إيجابي

أكد محمد الهواري، الخبير الاقتصادي، أن مصر أصبحت في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية التدفقات النقدية القادمة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وقال الهواري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن تراجع الدين الخارجي يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إذا ما استمر هذا الاتجاه بصورة مستدامة، مؤكدا أن إدارة الديون الخارجية وتحسين المؤشرات الاقتصادية يسهمان في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر أقل في الديون مقارنة بدول كبرى على رأسها فرنسا، مؤكدا ان مصر لو تخطت الدين الخارجي ستكون في مكانة أكبر ولكن بشرط التنفيذ.

تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أن مصر يمكن أن تحقق تقدمًا اقتصاديًا أكبر إذا نجحت في خفض أعباء الدين الخارجي، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.