تجاوز 55 جنيهًا.. برلماني يكشف لـ صدى البلد أسباب ارتفاع سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، وسط تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي، مع اقتراب العملة الأمريكية من مستوى 56 جنيهًا في عدد من التعاملات المصرفية.

مستويات مرتفعة أمام الجنيه

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك المصرية بين 55.70 و55.80 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع مستويات تراوحت بين 55.80 و55.90 جنيه، في تحرك يعكس استمرار تداول العملة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه.

جاء بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك من حيث سعر بيع الدولار، بعدما سجل 55.90 جنيه، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل سعر للشراء عند 55.70 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 55.80 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة في ختام التعاملات.

من جانبه كشف النائب أمير الجزار ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن أسباب ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية.

وقال الجزار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أسباب ارتفاع سعر الدولار هو زيادة سعر النفط ، حيث وصل إلى 117 ، وارتفاع سعر الدولار أمام العملات ، هذا بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة من البورصة ، حيث أن الأجانب قامت بالبيع بقوة مما أثر على سعر الدولار.