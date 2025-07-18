ريال مدريد يفقد خدمات نجمه لمدة 3 أشهر

يفقد ريال مدريد نجمه جود بيلنجهام لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

وقال اللاعب عقب العملية الجراحية: “بدأت بالفعل عملية التعافي أراكم قريباً".

وسيغيب بيلينجهام لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعاً عن ريال مدريد، للتعافي، بحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

أرباح ريال مدريد تتجاوز مليار يورو

وفقًا لما أعلنه النادي الملكي عبر منصاته الرسمية، فقد بلغت إيراداته الإجمالية للسنة المالية الأخيرة نحو 1.185 مليار يورو، دون احتساب عائدات انتقالات اللاعبين، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10% مقارنة بالموسم السابق. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذا الرقم غير المسبوق لم يسبق لأي نادٍ في العالم الوصول إليه، ليكرس ريال مدريد موقعه كمؤسسة رياضية رائدة على مستوى الإيرادات العالمية.

التقرير كشف أيضًا عن مؤشرات مالية أكثر من إيجابية، إذ بلغ صافي ثروة النادي 598 مليون يورو، تتضمن 166 مليونًا نقدًا في خزائنه، مقابل صافي ديون لا يتجاوز 12 مليون يورو، ما يعكس قوة المركز المالي للنادي في وقت يشهد فيه قطاع كرة القدم الأوروبية تحديات اقتصادية متواصلة.

وأنهى النادي السنة المالية محققًا أرباحًا صافية بلغت 24 مليون يورو بعد خصم الضرائب، في تأكيد على الإدارة المالية المحكمة التي يتبعها مجلس الإدارة، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز.