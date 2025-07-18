الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن موقف قيد عبد الحميد معالى

يستعد نادى الزمالك لتقديم استفسار رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص موقف قيد اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، المنضم حديثًا لصفوف الفريق، من مواليد 2006، بعد الجدل المثار حول مدى إمكانية قيده في قائمة تحت السن.

وبحسب اللائحة التنظيمية الصادرة عن اتحاد الكرة للموسم الجديد، فإن فئة الناشئين تشمل فقط اللاعبين من مواليد 1 يناير 2007 وما بعدها، وهو ما يعني استبعاد مواليد 2006 من القيد في هذه الفئة.

وفي حال تأكد ذلك، فلن يتمكن الزمالك من قيد معالي كلاعب تحت السن، وسيجبر على قيده في قائمة الفريق الأول كلاعب أجنبي.

هذا الوضع يمثل أزمة حقيقية لإدارة القلعة البيضاء، إذ إن قائمة الفريق حاليًا تضم العدد الكامل المسموح به من اللاعبين الأجانب (5 لاعبين)، وبالتالي فإن قيد معالي يتطلب استبعاد أحد الأجانب الحاليين، وهو ما قد يؤثر على خطط الجهاز الفني.

وينتظر أن يتواصل الزمالك خلال الساعات المقبلة مع اتحاد الكرة للحصول على تفسير رسمي للوضع القانوني الخاص باللاعب، خصوصًا أن الاتحاد يعد الجهة الوحيدة المخولة بتفسير اللوائح والرد على استفسارات الأندية بشأنها.