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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الفول والأرز في مصر اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

اسعار السلع الغذائية الأساسية
اسعار السلع الغذائية الأساسية
علياء فوزى

 شهدت أسعار الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية ،تباينًا طفيفًا، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إذ سجل الأرز ارتفاعًا محدودًا بينما تراجع الفول بنسبة أكبر، وذلك وفقًا لمتوسطات الأسعار المعلنة من بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الورزاء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 35.23 جنيه، بارتفاع قدره 7 قروش بنسبة 0.2% عن آخر تسعير مسجل.

وتراوح سعر الكيلو بين 32.02 جنيه كحد أدنى و38.86 جنيه كحد أقصى، بحسب اختلاف العلامة التجارية ومنافذ البيع.

سعر الفول المعبأ اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 62.16 جنيه، متراجعًا بمقدار 1.03 جنيه بنسبة 1.63%.

وسجل الفول المعبأ السعر نفسه كحد أدنى وأقصى عند 62.16 جنيه، ما يشير إلى توحيد السعر المسجل اليوم.

أسعار سلع غذائية أخرى

سجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.99 جنيه بارتفاع 1.06 جنيه بنسبة 3.03%.

بلغ  سعر الدقيق المعبأ حوالي 27.61 جنيه للكيلو بتراجع 83 قرشًا أي 2.92%.

فيما تراجع سعر كيلو العدس المعبأ (صحيح): إلي 68.99 جنيه.

وانخفض سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 5.3 جنيها ليسجل حوالي 103.97 جنيه بنسبة تراجع 4.89%.

وسجلت أسعار المكرونة المعبأة نحو28.91 جنيه للكيلو، فيما وصلت سعر عبوة 400 جرام نحو 24.73 جنيه

لماذا تختلف الأسعار من مكان لآخر؟

تختلف أسعار الأرز والفول بين منفذ بيع وآخر بحسب العلامة التجارية ونوع العبوة وحجمها، فضلًا عن اختلاف تكاليف النقل والتخزين بين المحافظات. لذلك يُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ قبل الشراء، والاعتماد على المنافذ الحكومية والمبادرات الداعمة عند توفرها.

سعر الأرز اليوم أسعار السلع الغذائية كيلو الفول المعبأ سعر الفول والأرز أسعار الغذاء اليوم

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