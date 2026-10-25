منتدى الاستثمار العالمي.. مصر والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات المصرية والكويتية لتوسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاورات تمثل فرص لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للسوق الكويتي، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري.

تعزيز التواصل بين الشركات

ويمثل تعزيز التواصل بين الشركات خطوة مهمة لربط احتياجات الأسواق بالقدرات الإنتاجية المتاحة، وتوسيع فرص التعاون التجاري على أساس الاحتياجات الفعلية للجانبين.

وعلى صعيد الاستثمار، استعرض الدكتور محمد فريد الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الكويتية في مصر، في ضوء المقومات التي يتمتع بهما السوق المصري، والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يساعد على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى فرص عملية أمام الشركات المصرية والكويتية، ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.