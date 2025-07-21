أيمن منصور: ما فعله أحمد فتوح طبيعي.. ابننا في الأول والآخر

تحدث أيمن منصور لاعب الزمالك السابق، عن الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال منصور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مازال مبكرا للحديث عن الصفقات الجديدة لنادي الزمالك ولكن الأبيض مازال ينقصه التدعيم في بعض المراكز مثل الدفاع والخط الهجومي.



وأضاف: فيريرا مدرب يمتلك سيرة ذاتية مميزة ولكن سيظهر الشكل الحقيقي للصفقات الجديدة عند بداية الدوري الممتاز.



وتابع: ما فعله أحمد فتوح طبيعي ولكن فتوح إبننا في الأول والأخر ولكنه أخطأ ولكن مش عايزين نقضي عليه من خطأ.



واردف: أنا مع معاقبة اللاعب لأنه أخطأ ولكن ليس الذبح لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا بد أن نقف بجانبه.



وواصل: أنا مع إبعاد احمد فتوح لفترة من المباريات ولكن بعد ذلك يتم الاستعانة به بشكل طبيعي.