الزمالك يفكر في عرض أحمد فتوح للبيع.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد فتوح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"تقارير.. الزمالك يفكر في عرض أحمد فتوح للبيع".

تدرس إدارة نادي الزمالك اتخاذ قرار نهائي بشأن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه المفاجئ عن معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية، بحجة ظروف عائلية، قبل أن يظهر في أحد الفيديوهات المتداولة وهو يشارك في حفل غنائي بالساحل الشمالي.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة أزمات سابقة مرتبطة باللاعب، حيث سبق أن غادر معسكر الفريق قبل إحدى المباريات المهمة، بصحبة مصطفى الزناري ومحمد صبحي، كما تورط في حادث مروري خلال أغسطس من العام الماضي، أدى إلى وفاة شخص بسبب السرعة الزائدة أثناء قيادته للسيارة.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن الزمالك يدرس عرض اللاعب للبيع أو دخوله ضمن صفقة تبادلية، في حال عدم وصول عرض مالي مناسب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقررت إدارة الكرة بالنادي، برئاسة المدير الرياضي جون إدوارد ومدير الكرة عبد الناصر محمد، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لما بدر منه من مخالفة واضحة للوائح الداخلية بالنادي.

وينتظر أن يحسم الموقف النهائي للاعب خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء التحقيقات المرتقبة.