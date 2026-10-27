الخير بيتحرك.. قيادات مستقبل وطن في الفيوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. غدا

يواصل حزب مستقبل وطن جولاته الميدانية في محافظات الجمهورية، من خلال جولة جديدة بمحافظة الفيوم، يقودها النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، بمشاركة عدد كبير من قيادات الحزب، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية والخدمية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.

وتأتي الجولة المرتقبة غدا ضمن تحركات الحزب الرامية إلى الوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق، والتعرف على احتياجاتهم، وتقديم خدمات ومساعدات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.

ويرفع الحزب خلال جولته شعار "رحلة خير.. محطتها كل بيت"، حيث تستهدف المبادرة، توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المجتمعية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، من خلال مبادرة شاملة تستهدف مختلف القطاعات، بما يعزز الدور المجتمعي للحزب إلى جانب حضوره السياسي والتنظيمي.

ومن المقرر أن تشهد الجولة مشاركة واسعة من قيادات الحزب، في إطار العمل على تنسيق الجهود التنظيمية والمجتمعية، وتفعيل المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم الخدمات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين في المحافظة.

وتعكس الجولة اهتمام الحزب بتكثيف تحركاته الميدانية في المحافظات، وعدم الاكتفاء بالتواصل التقليدي، بل الانتقال إلى الشارع والاقتراب من المواطنين، بما يتيح التعرف على مطالبهم بصورة مباشرة، والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات المعيشية.

وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة من الجولات التي ينفذها حزب مستقبل وطن في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف توسيع مظلة المبادرات الخدمية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والوصول بالخدمات إلى الفئات المستحقة، بما يدعم جهود التكافل المجتمعي ويعزز حضور العمل الحزبي في الحياة اليومية للمواطنين.