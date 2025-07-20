ياسمين عز تعلق على أزمة أحمد فتوح: “مكنتش عارفة إن الفنان راغب علامة قريبه!”

علقت الإعلامية ياسمين عز بطريقتها الساخرة على واقعة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد أن قرر النادي توقيع غرامة مالية عليه وتحويله للتحقيق، إثر خروجه من معسكر الفريق الإعدادي دون إذن، وظهوره في حفل للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي.

وكان مدير الكرة بنادي الزمالك، عبد الناصر محمد، قد أوضح أن فتوح غادر المعسكر بحجة مرض عمه، وهو ما أثار الجدل بعد انتشار صور له خلال حضوره الحفل.

وخلال ظهورها على قناة “MBC مصر”، قالت ياسمين عز مازحة: “ليه بتظلموا أحمد فتوح يا جماعة؟ ساب المعسكر بإذن لأن عمه عيان، ومكنش باين عليكم إن عمه هو الفنان راغب علامة، أهو دلوقتي عرفتوا!”

وأضافت: “كلنا عارفين أهمية صلة الرحم… طب شفتوا شهادة الميلاد؟ الرقم القومي؟ تأكدتوا من صلة القرابة؟ دا اسمه أحمد محمد أبو الفتوح، ودا راغب صبحي علامة، مفيش تشابه، بس يمكن عمه من ناحية الأم!”

وتابعت ساخرة: “بلاش نظلم الناس، يمكن الموضوع فيه لبس، بس يا فتوح لما تشوف حد بيصورك في حفلة، خبي وشك في كتف أخوك إمام عاشور أو دخل وشك جوه القميص… الصور بتنزل على فيسبوك في ثواني.”

واستطردت: “الأيام الجاية احتمال حد تاني من العيلة يتعب… يمكن عمرو دياب أو تامر حسني، واضح إن العيلة فنية جدًا، خصوصًا في موسم الحفلات الصيفي.

أنا بصراحة مش عارفة أساعدك إزاي!”

واختتمت تعليقها قائلة: “أنت طويل، متر وتمانين، الكل هيشوفك، فكر كويس المرة الجاية… اتغرمت مليون جنيه، ودي تقريبًا أغلى تذكرة حفلة في أمم إفريقيا!”