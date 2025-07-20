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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: أحمد فتوح بحاجة إلى دعم نفسي .. واللائحة هي الفيصل

أحمد فتوح
أحمد فتوح
رباب الهواري

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن العلاقة بين أحمد فتوح ونادي الزمالك يجب أن تُحكم بتطبيق لائحة الفريق دون النظر إلى الضغوط الخارجية أو ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي.


 


 

فيريرا يبدأ التعرّف على اللاعبين

أوضح يونس خلال تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الكابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك، أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بدأ يتعرف على إمكانيات لاعبي الفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وكذلك من خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

فتوح يحتاج إلى “مُعد ذهني”

أشار يونس إلى أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، يمر بمرحلة يحتاج فيها إلى دعم نفسي متخصص، موضحًا أن وجود “مُعد ذهني” سيكون له تأثير إيجابي على اللاعب في التعامل مع الضغوط والتحديات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن المسؤول الإداري جون إدوارد يدرك أهمية هذا الجانب ويتعامل معه باحترافية.

انضباط في المعسكر الأبيض

أشاد أيمن يونس بحالة الانضباط السائدة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة من الناحية التنظيمية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد. كما وجّه انتقادًا لطريقة تعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع أزمة اللاعب أحمد فتوح، معتبرًا أن بعض ردود الأفعال كانت غير منصفة ومبالغًا فيها.

دعوة للتركيز والدعم

اختتم يونس تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين البيئة المناسبة للتركيز، ودعمهم نفسيًا وفنيًا، من أجل استعادة الفريق لتوازنه والمنافسة بقوة في البطولات المقبلة


 

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