أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أزمته في الساحل

أثار أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، الجدل، بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو له رفقة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، خلال حضورهما حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي.

وتجاهل أحمد فتوح الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بنشر صورة له رفقة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، عبر خاصية ستوري على موقع “انستجرام”.

ظهور فتوح في حفل راغب علامة لم ينل إعجاب جمهور الزمالك، حيث كان من المفترض تواجده بمعسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، قبل أن يحصل على إذن بداعي مرض عمه وفقًا لما أعلنه الفارس الأبيض في بيان رسمي.

وأعلن نادي الزمالك ممثلًا في مدير الكرة عبدالناصر محمد، في بيان رسمي مساء أمس الجمعة، عن اعتذار اللاعب وخروجه من معسكر الفريق بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة، موضحًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيلياً في الفترة الحالية، وسيعود خلال الـ48 ساعة المقبلة للانتظام في المعسكر بشكل طبيعي.