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خرج من المعسكر.. أزمة فتوح تُحرج الزمالك بعد ظهوره في حفلة بالساحل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خرج من المعسكر.. أزمة فتوح تُحرج الزمالك بعد ظهوره في حفلة بالساحل

احمد فتوح
احمد فتوح
ملك موسى

أزمة في الزمالك بعد ظهور أحمد فتوح في حفلة بالساحل الشمالي رغم خروجه من المعسكر بداعي ظرف عائلي.

شهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أزمة جديدة بطلها أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وذلك بعد انتشار فيديو له أثناء تواجده في حفلة بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور لاعب الأهلي، رغم إعلان النادي الابيض بشكل رسمي أن فتوح غادر معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية بسبب "مرض خاله".

وكانت المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك قد نشرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن فتوح حصل على إذن من الجهاز الفني والإداري بمغادرة المعسكر نظراً لظرف عائلي يتعلق بمرض أحد أقاربه، إلا أن ظهوره في الحفلة أثار موجة من الجدل داخل أروقة النادي وبين الجماهير.

وزادت الأزمة اشتعالاً بعد أن حاول فتوح عدم الظهور علنًا في الحفلة، لكن أحد الحضور قام بنشر فيديو يُظهره بوضوح إلى جانب إمام عاشور، ما اعتبره البعض "إحراجاً" كبيراً لإدارة النادي التي تبنّت الرواية الرسمية عن سبب غيابه.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة شعر بالإحراج الشديد بعد انتشار الفيديو، خاصة في ظل التزامه بالشفافية في التعامل مع ملف غياب اللاعب، ومن المقرر أن يصدر المجلس بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة للرد على الواقعة وتوضيح موقف النادي.

الزمالك احمد فتوح أمام عاشور الاهلي

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