أحمد فتوح يشارك أحدث ظهور له من عطلته الصيفية

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متابعيه وجمهوره صورة من عطلته الصيفية.

وظهر فتوح في صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام أمام شاطئ البحر .￼



شهدت الأيام الماضية قيام وكلاء اللاعبين بترشيح أكثر من ظهير أيمن لمسؤولي الزمالك للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل، في ظل الاستقرار على رحيل أحمد محمود الظهير الأيمن الحالي للفريق.

وأكد مصدر بالزمالك أن الفترة الماضية شهدت ترشيح كل من أحمد عيد ظهير المصري وأحمد هاني ظهير سيراميكا كليوباترا، وخالد عوض ظهير طلائع الجيش لمسؤولي الأبيض للتعاقد مع أحدهم في الفترة الحالية.