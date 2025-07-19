الزمالك يدرس عرض أحمد فتوح للبيع بعد أزمته الأخيرة

يبحث مسئولو نادي الزمالك اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتعاقد مع بديل في مركزه.

يأتي هذا التوجه بعد تكرار حالات عدم التزام اللاعب خلال الفترة الماضية، على الرغم من التحذيرات المتكررة التي تلقاها من الإدارة بضرورة الالتزام والانضباط.

وقرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر، محمد مدير الكرة، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب، إلى جانب إيقاف مستحقاته المالية وتحويله للتحقيق، وذلك بسبب ظهوره في مناسبة عامة دون إذن مسبق.

وكان فتوح قد حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق بزعم مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر في إحدى الحفلات الغنائية، ما أثار موجة من الجدل داخل النادي وبين الجماهير.