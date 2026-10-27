أحمد موسى: كل إسرائيلي هو نتنياهو ومافيش فرق

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا مهتمين بمن يحكم اسرائيل لان جميعهم مجرمين حرب، مضيفا أن نتنياهو يستنجد المؤشرات تتجه نحو هزيمة نتيناهو في الانتخابات الاسرائيلية، ويطالب بتمديد التصويت في الانتخابات إلى 10 مساءا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن "مجرم الحرب بن غافير يطالب الناخبين الغير عرب النزول وكله شحن للناخبين.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن العرب في انتخابات اسرائيل يصوتون بقوة.. كل اسرائيلي هو نتنياهو وما فيش فرق ما بين حد والثاني.. والانتخابات الاسرائيلية مشتعلة بين اليمين واليسار كلهم مجرمين حرب.