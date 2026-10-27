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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مران الأهلي| الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة مودرن.. والدبيس ينتظم في التدريبات الجماعية

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ الاستعداد لمباراة مودرن سبورت، التي تجمع الفريقين الخميس القادم، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

عاد الفريق لتدريباته على ملعب مختار التتش، بعد أن حصل اللاعبون على راحة أمس الإثنين، عقب الفوز على فريق كيتارا ‏الأوغندي برباعية في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.‏

شهد المران انتظام كريم الدبيس في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، بينما واصل ‏أقطاي عبد الله تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل من إصابته بآلام في الحوض.‏

خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات الاستشفائية والبدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والتخصصية في ‏ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة.‏

كان الأهلي قد فاز على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون مقابل وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة ‏الكونفدرالية الإفريقية.‏


 

الأهلي مودرن سبورت النادي الأهلي

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