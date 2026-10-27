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ترامب: حصلنا على مليون برميل من النفط الفنزويلي دون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: حصلنا على مليون برميل من النفط الفنزويلي دون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين

ترامب
ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على مليون برميل من النفط الفنزويلي، نتيجة ما وصفها بـ"العملية العسكرية الناجحة للغاية" التي نفذتها بلاده في فنزويلا.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته /تروث سوشيال/ اليوم، إن "شحنة النفط هذه تأتي في أعقاب ما وصفه بـأكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم"، مضيفًا أن النفط سيُقدم إلى الولايات المتحدة دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين.
وأضاف أن هذه الشحنة ليست سوى الأولى ضمن شحنات مستقبلية قال إنها ستصل إلى مليارات البراميل، مشيرًا إلى أن العلاقات المتجددة مع فنزويلا أصبحت ممتازة للغاية.
وأكد ترامب أنه يسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة، من ألاسكا إلى فنزويلا، معتبرًا أن ذلك يجعل نصف الكرة الغربي مركزًا عالميًا للطاقة، وتوقع انخفاضًا حادًا في أسعار البنزين والديزل خلال الفترة المقبلة.

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