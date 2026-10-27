الانتخابات الإسرائيلية.. مطالب بتمديد التصويت وسط إقبال قياسي

تتجه الأنظار إلى الانتخابات الإسرائيلية، التي تشهد منافسة سياسية محتدمة وترقبًا واسعًا لنتائج التصويت، في ظل إقبال مرتفع على صناديق الاقتراع، ومخاوف من تداعيات النتائج على مستقبل الحكومة الإسرائيلية.

وتقدم حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لتمديد ساعات التصويت، في خطوة تأتي بالتزامن مع ارتفاع نسب المشاركة، ومساعي الأحزاب إلى حشد المزيد من الناخبين لصالحها.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة المشاركة بلغت 44.9% بحلول الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، بعدما أدلى نحو 3.29 مليون ناخب بأصواتهم، وهي أعلى نسبة مسجلة في هذا التوقيت منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 1973.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، باعتبارها أول انتخابات عامة منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وسط انقسامات داخلية بشأن أداء الحكومة والسياسات الأمنية والعسكرية.

وتتركز المنافسة على فرص استمرار نتنياهو في الحكم، في مواجهة قوى المعارضة التي تسعى إلى تغيير موازين القوى داخل الكنيست، بما ينعكس على تشكيل الحكومة المقبلة واتجاهاتها السياسية.

وفي سياق متصل، حذر زعيم حزب «ياشار» المعارض، غادي آيزنكوت، من احتمال الطعن في نتائج الانتخابات، متهمًا نتنياهو بالتمهيد لإثارة الشكوك بشأن نزاهة العملية الانتخابية، بينما لم تثبت لجنة الانتخابات وجود تزوير منهجي، وفق التقارير المنشورة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأحزاب الإسرائيلية نتائج الاقتراع، وسط تساؤلات بشأن قدرة أي معسكر على حصد أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة، في ظل مشهد سياسي منقسم قد يجعل المفاوضات اللاحقة حاسمة في تحديد مستقبل السلطة.

وتظل الساعات الأخيرة من التصويت وما يعقبها من فرز للأصوات عاملًا أساسيًا في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة داخل إسرائيل.



