وفاة شخص وإصابة آخر وفقدان ثالث إثر جرف السيول سيارة خلاطة أسمنت بوادي وتير في جنوب سيناء

تسببت تدفقات السيول بمنطقة وادي وتير في جنوب سيناء في جرف سيارة خلاطة أسمنت كانت تقل ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، فيما لا يزال الشخص الثالث مفقودًا، وتواصل فرق البحث جهودها للعثور عليه.

وتأتي الواقعة في ظل تدفقات السيول التي شهدتها مناطق متفرقة بجنوب سيناء، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وسط رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين الطرق والمناطق المتأثرة.

وتتابع الأجهزة المعنية تداعيات السيول، مع استمرار جهود البحث عن ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، فيما تناشد المحافظة مرتادي الطرق عدم الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة عبورها، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.