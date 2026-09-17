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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحافلات الكهربائية تعود لشوارع شرم الشيخ.. خطَّان لخدمة المواطنين والزائرين

استئناف الحافلات الكهربائية بشرم الشيخ
استئناف الحافلات الكهربائية بشرم الشيخ
ايمن محمد


 

استأنفت الحافلات الكهربائية تشغيلها بمدينة شرم الشيخ، بواقع حافلتين، لتقديم خدمات النقل للمواطنين والزائرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتيسير حركة التنقل داخل المدينة، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة، بما يواكب طبيعتها السياحية واحتياجات المترددين عليها.

وتعمل الحافلة الأولى وفق خط سير يبدأ من السوق التجاري، مرورًا بمنطقة الهضبة، ثم حي النور، وصولًا إلى اتجاه المطار، مع العودة، بينما يبدأ خط سير الحافلة الثانية من طريق الشيخ زايد بالمنطقة المنزه، مرورًا بميدان السلام، ثم طريق السلام وحي النور، وصولًا إلى منطقة الهضبة، مع العودة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل حافلة نحو 49 راكبًا، كما جرى تجهيزها بعدد من وسائل الراحة والسلامة، من بينها كاميرا داخلية وكاميرتان خارجيتان لمتابعة الطريق، ومنافذ USB لشحن الهواتف المحمولة، إلى جانب جهاز تنبيه للسائق لإخطاره برغبة أحد الركاب في النزول.

وتضم الحافلات كذلك أنظمة لتعزيز إجراءات السلامة، تشمل جهاز إنذار للحرائق ونظام إطفاء ذاتي، بما يدعم توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة للرحلات داخل المدينة.

ويأتي استئناف تشغيل الحافلات الكهربائية ضمن جهود محافظة جنوب سيناء لتطوير منظومة النقل الجماعي في شرم الشيخ، وتحسين كفاءة وسائل الانتقال، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات المدينة نحو التحول الأخضر وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة.

  وتكتسب منظومة النقل الصديقة أهمية خاصة في شرم الشيخ، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية المصرية، واستضافتها لفعاليات ومؤتمرات دولية مرتبطة بقضايا البيئة والمناخ، الأمر الذي يجعل التوسع في وسائل النقل الكهربائية جزءًا من الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتحسين الصورة الحضارية للمدينة وتوفير خيارات تنقل أكثر ملاءمة للمواطنين والزائرين.

ومن شأن انتظام تشغيل الحافلات وربطها بالمناطق الحيوية أن يسهم في تسهيل حركة المواطنين والزائرين، ودعم منظومة النقل داخل المدينة، خاصة مع استمرار الحركة السياحية التي تشهدها شرم الشيخ على مدار العام.

جنوب سيناء استئناف الحافلات الكهربائية شرم الشيخ

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