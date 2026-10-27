محافظ أسوان ينعى مدير الموارد البشرية بمدينة السباعية بعد رحلة عطاء حافلة بالإخلاص والتفانى فى العمل

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له بإذن الله تعالى ، محمود جمعة محمد محمود مدير الموارد البشرية بمدينة السباعية ، والذى وافته المنية فى حادث قطار .

إشادة برحلة عطاء حافلة بالإخلاص والتفانى فى العمل المحلى

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه فى العمل ، مشيداً بمسيرته المهنية وما قدمه خلال رحلة عطائه الحافلة بالجهد والإخلاص والتفانى فى خدمة المنظومة المحلية وأهالى مدينة السباعية .

دعوات بالرحمة والمغفرة وللأهل بالصبر والسلوان

ودعا المهندس عمرو لاشين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل .

يأتى نعى محافظ أسوان لمدير الموارد البشرية بمدينة السباعية تقديراً لجهوده وما قدمه من إخلاص وتفانى خلال فترة عمله بالإدارة المحلية ، وتعبيراً عن مشاركة المحافظة لأسرة الفقيد فى مصابهم الأليم .