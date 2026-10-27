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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تكريم محافظ أسوان أثناء مشاركته فى فعاليات المنتدى الأفروآسيوى للإبداع والتكنولوجيا فى نسخته السابعة

المنتدى الأفروآسيوى
المنتدى الأفروآسيوى
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الأفروآسيوى للإبداع والتكنولوجيا فى نسخته السابعة ، والذى يشهد مشاركة نحو 450 طالباً وطالبة من 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية فى إطار دعم الإبتكار وتنمية قدرات الشباب وتعزيز أواصر التعاون والتبادل المعرفى بين دول القارتين.

تكريم محافظ أسوان 


وشهدت الفعاليات تكريم محافظ أسوان، تقديراً لجهوده فى دعم ورعاية الفعاليات الشبابية والعلمية، وحرصه على تعزيز أوجه التعاون والتبادل المعرفى بين الشباب الإفريقى والآسيوى، ودعم مسارات الإبداع والابتكار والتكنولوجيا على أرض أسوان.

بإلتقاط الصور التذكارية مع المشاركين بالمتتدى 


وقد قام محافظ أسوان برفقة الدكتورة مروة عمارة رئيس المنتدى ، واللواء محمد عبد العظيم ، والعميد وسام صبرى مساعدا وزير الشباب والرياضة بإلتقاط الصور التذكارية مع المشاركين بالمتتدى فى الـ 24 مسابقة دولية التى تم تنفيذها مجالات الذكاء الإصطناعى والروبورتات والأمن السيبرانى والإبتكار وريادة الأعمال ، وشهدت التنافس بين 179 فريق بالمرحلة العمرية من سن 5 إلى 25 سنة .

أسوان .. عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية


وأكد المحافظ أن إستضافة أسوان لهذا الحدث الدولى تأتى إنطلاقاً من مكانتها المتميزة كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وفقاً لما أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيراً إلى أن المحافظة ترحب بإستضافة الفعاليات الدولية التى تتيح للشباب تبادل الخبرات والأفكار، وتسهم فى تعزيز التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب .

الإبتكار والتكنولوجيا .. ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية


وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الإبتكار والتكنولوجيا أصبحا من أهم أدوات تحقيق التنمية الشاملة ، ومواكبة المتغيرات العالمية ، مؤكداً أهمية الإستثمار فى طاقات الشباب وتشجيعهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات وحلول عملية تسهم فى مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أكثر إستدامة .

ورش عمل وجلسات نقاشية لصقل مهارات الشباب


ويشهد المنتدى ، على مدار خمسة أيام ، تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل والأنشطة التفاعلية فى مجالات الإبداع والتكنولوجيا بما يتيح للمشاركين تبادل التجارب والتعرف على أحدث الأفكار والتطبيقات ، فضلاً عن التعريف بالمقومات السياحية والحضارية التى تتمتع بها أسوان ، بما يعزز مكانتها كوجهة لاستضافة الفعاليات الدولية.

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