محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل للتعريف بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

افتتح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، ورشة العمل التعريفية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة العمل، بقيادة الوزير حسن رداد، بهدف التعريف بآليات تطبيق أحكام القانون، ورفع الوعى لدى مديرى ومسئولى الموارد البشرية بالشركات العاملة بنطاق المحافظة بما يسهم فى تطوير بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسى.

محافظ أسوان: قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتنظيم علاقات العمل وترسيخ الحقوق والواجبات

وأثناء فعاليات ورشة العمل بحضور محمد عليان مدير مديرية العمل، و55 من مديرى ومسئولى الموارد البشرية بالشركات العاملة بنطاق المحافظة، أكد المهندس عمرو لاشين أن قانون العمل الجديد، الذى يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الجمهورية الجديدة، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس واضحة ومتوازنة بما يضمن حماية الحقوق، وتحديد الالتزامات، وتعزيز الاستقرار الوظيفى، وتهيئة بيئة عمل أكثر انضباطاً وإنتاجية.

وقال المحافظ إن التوعية بأحكام القانون وآليات تنفيذه تسهم فى ترسيخ الممارسات السليمة داخل مواقع العمل، وتوحيد المفاهيم لدى مسئولى الموارد البشرية، والحد من النزاعات، بما يحقق التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية.

الاستثمار فى رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 على دعم تنمية رأس المال البشرى، باعتباره الثروة الحقيقية التى تقوم عليها خطط التنمية، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على الكفاءة والعدالة واحترام القانون.

وأضاف عمرو لاشين أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات العاملة على أرض أسوان، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء المؤسسى بما ينعكس إيجابياً على معدلات الإنتاج وجودة الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات.

شراكة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال لدعم الاستثمار والإنتاج

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة يتطلب شراكة حقيقية بين العمال وأصحاب الأعمال، تقوم على احترام الحقوق والالتزام بالواجبات وتكافؤ الفرص، وتوفير ظروف عمل لائقة تحفظ كرامة العامل وتصون مصالح صاحب العمل، بما يعزز الثقة والاستقرار داخل المؤسسات.

وفى ختام الورشة، أعرب المحافظ عن تقديره لوزارة العمل والقائمين على تنظيم الفعالية، وممثلى الشركات ومسئولى الموارد البشرية المشاركين، متمنياً أن تسهم مخرجاتها فى نشر الوعى القانونى وتطوير منظومة العمل داخل محافظة أسوان.