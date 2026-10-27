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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المهندس عمرو لاشين يتابع جهود الحملات الأمنية لضبط الشارع الأسوانى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود الحملات الأمنية المكثفة التى نفذتها أجهزة مديرية أمن أسوان، بقيادة اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بمختلف القطاعات، وذلك فى إطار العمل على ترسيخ دعائم الأمن والأمان والاستقرار، والتصدى لجميع صور الخروج على القانون.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسوان، وتعزيز جهود فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع الأسواني.

نتائج الحملات الأمنية بمختلف القطاعات

وأسفرت جهود الحملات الأمنية وشرطة مباحث التموين عن ضبط 18 قضية، و35 متهماً، من بينهم 4 من جنسيات غير مصرية، فضلاً عن ضبط 31 مركبة متنوعة ما بين سيارات ودراجات نارية، إلى جانب ضبط 60 طناً و730 لتراً من السولار، علاوة على ضبط 7 أسلحة نارية و450 طلقة متنوعة، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية والرقابية والتصدى لجميع المخالفات.

محافظ أسوان يشيد بالجهود الأمنية ويؤكد أهمية التكامل بين أجهزة الدولة

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود المبذولة من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، مثمناً دورهم فى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الانضباط بالشارع، موجهاً بأهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم فى إحكام السيطرة على مختلف القطاعات، وتحقيق الانضباط المرورى، والتصدى للمخالفات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد المحافظ أن تكاتف الجهود التنفيذية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدف من بسط الأمن والأمان والاستقرار، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابياً على تلبية المطالب الجماهيرية للمواطن الأسواني.

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