مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني: القوات اليمنية تتحرك للسيطرة على الساحل الغربي المحاذي لباب المندب

أكد مروان دماج مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني، أن القوات اليمنية تتحرك من اجل بسط السيطرة على الساحل الغربي المحاذي لمضيق باب المندب.

وقال مروان دماج في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"،:" القوات اليمنية تستهدف تأمين الساحل الغربي المحاذي لباب المندب ".

وتابع مروان دماج:" خلال أيام سوف تنهي القوات الحكومية اليمنية مهمة السيطرة على الساحل الغربي المحاذي لباب المندب".

وأكمل مروان دماج :"الحوثيين يحاولون تحقيق أي تقدم ميداني في محافظة تعز وتستخدم الصواريخ الباليستية لكنها لم تحقق أي تقدم في جبهة تعز ".

ولفت موران دماج :" إيران سخرت كل إمكانياتها المادية والعسكرية لدعم الحوثيين ".