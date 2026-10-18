أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب

كشف الإعلامي أحمد موسى ، تفاصيل تتعلق بأمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، مدعيًا أن الحوثيين حصلوا على ملياري دولار من شركات مالكة للسفن، مقابل عدم استهداف سفنها أثناء المرور في المضيق.

التطورات المرتبطة بالحوثيين والتهديدات

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن التطورات المرتبطة بالحوثيين والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت الحوثيين خلال عام 2024، معتبرًا أن التحركات العسكرية المتبادلة تزيد من مخاطر اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

تزايد التهديدات التي تطال أمن الملاحة

وشدد موسى ، على أهمية التعامل مع التطورات الإقليمية بما يضمن احتواء التصعيد، ومنع تفاقم الأزمات، والعمل على توفير الأمن والاستقرار لدول المنطقة، في ظل تزايد التهديدات التي تطال أمن الملاحة والمصالح الإقليمية والدولية.