أحمد موسى: مناقشات تفويض القوات المسلحة لدعم السعودية قد تستمر 3 أيام

كشف الإعلامي أحمد موسى عن احتمالية استمرار مناقشات مجلس النواب بشأن تفويض القوات المسلحة لتقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام جميع النواب للتعبير عن مواقفهم خلال الجلسة السرية المخصصة لبحث هذا الملف.

عدم الانتهاء من المناقشات

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن كل نائب له الحق في إبداء رأيه وتسجيل موقفه من القرار، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الانتهاء من المناقشات في اليوم المحدد، فقد يتم استكمالها يوم الثلاثاء.

وأكد أن التعامل مع هذا الملف يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، في ظل أهمية مناقشة جميع الجوانب المرتبطة بأي قرار يتعلق بإرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج الحدود.