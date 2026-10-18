أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي دمّر المشروع الإخواني والطابور الخامس الإرهابي.. والخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ويجب خفض التصعيد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عمرو أديب: مصر تشهد أول انتقال طبيعي للسلطة في تاريخها.. والرئيس يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تشهد حالياً محطات كبرى وأياماً تاريخية ستغير شكل الحياة في البلاد بشكل جذري خلال السنوات الثلاث القادمة، مشدداً على أن هذا الوصف ليس من قبيل المبالغة أو التضخيم الإعلامي، بل هو تجسيد لواقع يشبه أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الوطن.

مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المملكة العربية السعودية ترفض الخضوع للابتزاز، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة واستهداف منشآت مدنية، معتبرًا أن إيران طرف أساسي في الحرب، ومثيرًا تساؤلات بشأن الجهات التي تزود جماعة الحوثيين بالسلاح.

أحمد موسى: أبو العينين أكد أن التحرك المصري يستهدف الدفاع وحماية السعودية وليس الدخول في حروب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حمل رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، عكست ثوابت الموقف المصري تجاه أمن واستقرار المنطقة العربية، ورسخت حقيقة أن مصر ستظل سندًا قويًا لأشقائها، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والمصري.

أحمد موسى: الرئيس السيسي دمّر المشروع الإخواني والطابور الخامس الإرهابي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دمر المشروع الإخواني ومشروع الطابور الخامس الإرهابي ولم يترك فرصة لأبواقهم الكاذبة.

أيمن عبد المحسن: الوعي الوطني خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة المصرية

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية عكست الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تجاه التحديات المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة جاءت في توقيت مهم لتوضيح طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وطمأنة الشعب المصري.

الرئيس السيسي لا يمنع.. بكري: الدستور يعطي الحق لأي مواطن في الترشح لانتخابات الرئاسة

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ويجب خفض التصعيد

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي: نوفر مواد تخصصية تحاكي العدائيات الجوية وأسلوب مواجهتها

هنأ اللواء أركان حرب محمد أحمد محمد نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، دفعة الدفاع الجوي التي تخرجت اليوم من الاكاديمية العسكرية.

الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة

أكد اللواء الحسين مصطفى عبد الحميد شرف، مدير الكلية الفنية العسكرية، استمرار جهود الكلية لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والهندسي للطلاب، بما يضمن إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية متطلبات القوات المسلحة ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية والهندسية.