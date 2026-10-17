الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة

أكد اللواء الحسين مصطفى عبد الحميد شرف، مدير الكلية الفنية العسكرية، استمرار جهود الكلية لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والهندسي للطلاب، بما يضمن إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية متطلبات القوات المسلحة ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية والهندسية.

7 برامج دراسية تشمل 32 تخصصًا

وأوضح مدير الكلية الفنية العسكرية، خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الكلية تضم 7 برامج دراسية تشمل 32 تخصصًا هندسيًا، لتلبية احتياجات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تستهدف إعداد مهندسين مؤهلين علميًا وعمليًا للتعامل مع متطلبات العمل العسكري الحديث.

الاعتماد البرامجي لجميع برامجها الدراسية

وأشار إلى أن الكلية حققت إنجازًا أكاديميًا بحصولها على الاعتماد البرامجي لجميع برامجها الدراسية، لتصبح أول كلية هندسة في مصر تحصل على هذا الاعتماد لكافة برامجها، فضلًا عن حصولها على الاعتماد المؤسسي، وهو ما يعكس التزامها بمعايير الجودة وتطوير العملية التعليمية.

وأضاف أن الاحتفال الحالي يشهد تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية والدفعة رقم 33 من الكلية الفنية العسكرية، بعد استكمال الطلاب برامج التأهيل في العلوم العسكرية والهندسية المتقدمة، بما يعزز قدرات القوات المسلحة ويدعم احتياجاتها من الكوادر المتخصصة.

وأكد شرف أن الكلية تواصل العمل على تحديث برامجها التعليمية وتطوير تخصصاتها الهندسية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويسهم في إعداد أجيال من المهندسين القادرين على دعم منظومة التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة.