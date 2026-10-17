أيمن عبد المحسن: الوعي الوطني خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة المصرية

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية عكست الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تجاه التحديات المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة جاءت في توقيت مهم لتوضيح طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وطمأنة الشعب المصري.

وأوضح عبد المحسن أن الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل صرحًا علميًا وتدريبيًا مهمًا، لافتًا إلى أن حديث الرئيس تناول عددًا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري، وضرورة الحفاظ على استقرار الدولة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

الوعي الوطني ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن الوعي الوطني جاء في مقدمة الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس، معتبرًا أنه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تستهدف استقرار الدولة وتماسك المجتمع.

وشدد على أهمية تعزيز وعي المواطنين بطبيعة الأوضاع والتطورات الإقليمية، بما يساعد على فهم التحديات المحيطة بالدولة والتعامل معها بصورة مسؤولة، مؤكدًا ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن القوات المسلحة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي المصري، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية يسهم في حماية الدولة ومواجهة المخاطر المختلفة.

التحية العسكرية لدول الخليج رسالة تقدير وتضامن

وفيما يتعلق بالرسائل الخارجية، أوضح اللواء أيمن عبد المحسن أن التحية العسكرية التي وجهتها القوات المسلحة إلى دول الخليج، بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحمل دلالات تتعلق بالتقدير والاحترام للعلاقات المصرية الخليجية.

وأكد أن هذه التحية تعكس، بحسب تقديره، تقدير مصر للدور الذي قامت به الدول الخليجية الشقيقة في دعمها خلال أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى روابط استراتيجية ومصالح مشتركة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تنظر إلى أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في ظل الترابط بين أمن الدول العربية واستقرار المنطقة.

وحذر الخبير العسكري والاستراتيجي من أن أي مساس بأمن المملكة العربية السعودية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، مؤكدًا أهمية التضامن العربي والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.

وشدد على تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أهمية دعم قدراتها الدفاعية وتعزيز التعاون بين الدول العربية بما يسهم في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على الاستقرار.

واختتم اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية تبرز أهمية الوعي الوطني وتماسك مؤسسات الدولة، بالتوازي مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج.