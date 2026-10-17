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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تؤكد ثوابت الأمن القومي المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية عكست الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تجاه التحديات الراهنة، وأبرزت ثوابت الموقف المصري من الأزمات المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس جاءت في توقيت مهم لطمأنة المواطنين وتوضيح طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضح عبد المحسن أن الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل صرحًا علميًا وتدريبيًا مهمًا، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس تناولت عددًا من القضايا المرتبطة باستقرار الدولة والحفاظ على الأمن القومي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

الوعي الوطني ركيزة أساسية لاستقرار الدولة

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن من أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس التأكيد على أهمية الوعي الوطني، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحماية استقرار الدولة والتعامل مع التحديات المختلفة.

وأضاف أن تعزيز الوعي لدى المواطنين يساعد على فهم طبيعة التطورات المحيطة بالدولة، والتعامل مع المعلومات والأحداث بصورة أكثر إدراكًا، بما يدعم الحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة الأزمات.

وشدد عبد المحسن على أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، في إطار منظومة متكاملة لحماية الدولة وصون أمن المواطنين.

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي يتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه البلاد، إلى جانب دعم الاستقرار الداخلي ومواصلة التعامل مع المتغيرات الإقليمية وفقًا للمصالح المصرية.

التحية العسكرية لدول الخليج تحمل رسائل تضامن وتقدير

وفيما يتعلق بالرسائل الخارجية، أوضح اللواء أيمن عبد المحسن أن التحية العسكرية التي وجهتها القوات المسلحة إلى دول الخليج، بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحمل دلالات تتعلق بالتقدير للعلاقات المصرية الخليجية، وتعكس الاعتراف بالدور الذي لعبته الدول الخليجية في دعم مصر خلال مراحل وأزمات سابقة، وفقًا لتصريحاته.

وأكد أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تستند إلى روابط استراتيجية ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تنظر إلى أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج باعتباره جزءًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تفرض أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وحذر الخبير العسكري والاستراتيجي من أن أي تهديد يمس أمن المملكة العربية السعودية قد تكون له تداعيات واسعة على استقرار المنطقة، في ظل الترابط بين الملفات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط.

وشدد على تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التحديات التي قد تهدد أمن الدول العربية واستقرارها.

واختتم عبد المحسن تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس، بحسب تقديره، اهتمام الدولة بالحفاظ على الوعي الوطني وتعزيز تماسك المؤسسات، بالتوازي مع تأكيد أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن الأكاديمية العسكرية المصرية دول الخليج

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