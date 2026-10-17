عمرو أديب: مصر تشهد أول انتقال طبيعي للسلطة في تاريخها.. والرئيس يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تشهد حالياً محطات كبرى وأياماً تاريخية ستغير شكل الحياة في البلاد بشكل جذري خلال السنوات الثلاث القادمة، مشدداً على أن هذا الوصف ليس من قبيل المبالغة أو التضخيم الإعلامي، بل هو تجسيد لواقع يشبه أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الوطن.

وأوضح «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية» المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن رئيس الجمهورية قرر إحداث انتقال طبيعي للسلطة في مصر لأول مرة، وهو الحدث الذي يجعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وأشار إلى أن الشارع والمتابعين أدركوا أهمية هذه اللحظة الاستثنائية التي لم تشهدها مصر من قبل بهذا الشكل السلس والطبيعي.

