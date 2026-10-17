أحمد موسى: أسعار البترول بتزيد فى العالم والحكومة مشكورة بتثبته.. بس فى ناس بتصدر سواد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد"، :" بعد انتخابات التجديد النصفي في أمريكا لا أحد يعلم المنطقة رايحة على فين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أسعار البترول بتزيد فى العالم والحكومة مشكورة بتثبت أسعاره.. بس فى ناس بتصدر سواد".



واكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك قفزة كبيرة في أسعار البترول وسعر برميل البترول وصل لـ 110 دولار ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" قرار تثبيت سعر الوقود في مص قرار حكيم لتخفيف الأعباء عن المواطنين "، مضيفا:" الرئيس السيسي مش عايز يزعل حد من المصريين ونفسه يعمل أحسن حاجة للمصريين".

