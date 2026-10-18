أحمد موسى: مصر تستهدف دعم أمن السعودية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستهدف دعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والبحث عن حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

الهدف من التحركات المطروحة

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الهدف من التحركات المطروحة هو تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، بما يسهم في حماية أمنها واستقرارها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن المنطقة تواجه تهديدات متزايدة في ظل تصاعد التوترات، مشيرًا إلى وجود أطراف تسعى إلى استمرار حالة الاضطراب والصراعات بما يخدم مصالحها.

وتطرق موسى إلى تطور القدرات الصاروخية للحوثيين، قائلًا إن مدى صواريخهم كان يصل إلى 50 كيلومترًا عام 2015، قبل أن يتجاوز 2000 كيلومتر حاليًا، محذرًا من تداعيات هذا التطور على أمن المنطقة واستقرارها.