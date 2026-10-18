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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الدستور يحسم آلية إرسال القوات المصرية خارج الحدود.. ومجلس النواب أمام القرار

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي تحرك يتعلق بإرسال القوات المسلحة المصرية إلى مهام قتالية خارج البلاد يخضع لضوابط دستورية محددة، موضحًا أن إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهام قتالية خارج الحدود يتطلب موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

دور أساسي في مناقشة تفويض القوات المسلحة

وأشار خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد إلى أن مجلس النواب يضطلع بدور أساسي في مناقشة تفويض القوات المسلحة لتقديم الدعم للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن القرار يجب أن يستند إلى الأطر الدستورية المنظمة لهذه الإجراءات.

واستشهد موسى بمشاركة القوات المصرية في تحرير الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990، مؤكدًا أن مشاركة مصر في مهام خارج حدودها ليست سابقة جديدة، وأن أي تحرك في هذا الإطار يستهدف دعم أمن الدول الشقيقة والحفاظ على استقرار المنطقة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القوات المسلحة

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