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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطالب بتخفيف المناهج لتقليل الاعتماد على الحفظ.. تربوي: العبرة بالكيف وليس الكم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بضرورة تخفيف تكدس المناهج بالمعلومات، مؤكداً أن تخفيف المناهج ضرورة لتنمية قدرات الطلاب على الفهم والتفكير وتقليل الاعتماد على الحفظ الصم.

وقال شوقي في بيان له: لو الهدف من تطوير المناهج الدراسية هو تنمية قدرات الطالب على التفكير والإبداع والبحث عن المعلومات، فلا يوجد أي مبرر لتكديسها بالمعلومات والمعارف، لأن هذا التكديس يعني إلزام الطالب فقط بالكتاب المدرسي بإعتباره المصدر الأوحد للمعرفة، وهو ما يتناقض مع التفكير والبحث عن المعلومات، ويؤكد على الحفظ فقط ، وخاصة أن الوصول إلى المعارف في الوقت الحالي أيسر بكثير من الأزمنة السابقة.

وأضاف الدكتور تامر شوقي: لابد من تحويل دروس المناهج من سرد لمعلومات تفصيلية ، إلى أسئلة يبحث الطالب عن إجابة عنها، فالعبرة في المناهج ليست بالكم بل بالكيف.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اكد أنه في محور تطوير المناهج الدراسية، فالوزارة حرصت على الاستفادة من أفضل الخبرات والمؤسسات التعليمية الدولية لتطوير المناهج وفق أحدث المعايير التربوية، بما يضمن تقديم تعليم متميز للطلاب المصريين يواكب ما يتلقاه أقرانهم في النظم التعليمية المتقدمة.

وأشار  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في منتدى مصر 2026 ، إلى أن الوزارة طورت 160 منهجًا دراسيًا، بما في ذلك مناهج البكالوريا المصرية، مع احتفاظها بالملكية الفكرية الكاملة لهذه المناهج ودون تحمل أي تكلفة مالية، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الوزارة.

شكاوى أولياء الأمور 

وعبر أولياء أمور تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمختلف المدارس، عن شكواهم من صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي هذا العام .

وزارة التربية والتعليم: تم تطوير منهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني للصفين الثاني والثالث الابتدائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم تدريس مناهج الرياضيات الجديدة  للصفين الثاني والثالث الابتدائي باللغة العربية في المدارس العربية، وباللغة الإنجليزية للطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليابان تعد من أفضل خمس دول عالميًا في مجال التعليم، وتمتلك خبرات متميزة في الرياضيات والتكنولوجيا، وهو ما يدفع الوزارة للاستفادة من هذا النموذج التعليمي الناجح في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين البلدين.

وأضافت الوزارة  أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة يتم وفق مخرجات التعلم اليابانية، مؤكة وجود تنسيق وتواصل دائم بين الوزارة والخبراء اليابانيين ووزارة التعليم اليابانية، بما يضمن تطبيق أحدث النظم التعليمية العالمية وإعداد الطلاب بمهارات تتواكب مع متطلبات المستقبل.

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