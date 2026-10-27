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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد مصري يطلع على أحدث تطورات التقنيات في مجال الهيدروجين الأخضر بألمانيا

وفد مصري
وفد مصري
أ ش أ

شارك وفد مصري رفيع المستوى في جولة دراسية بألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، ضمن أنشطة الشراكة المصرية الألمانية للهيدروجين الأخضر، التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية والتي جاءت ضمن إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وذكر بيان للوكالة الالمانية للتعاون الدولي علي موقع فيسبوك اليوم أن الوفد اطلع على أحدث التطورات التقنية والتجارب الألمانية في إنتاج الهيدروجين وتطوير أسواقه، من خلال جلسة حوارية استضافتها غرفة الصناعة والتجارة بمدينة كارلسروه، وزيارة مختبرات الطاقة والهيدروجين بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الأنشطة أتاحت تبادل الخبرات مع ممثلي القطاع الصناعي والأوساط البحثية والخبراء المتخصصين، بما يعزز فرص التعاون بين الجانبين.

وترأس الوفد الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وضم ممثلين عن وحدة تخطيط الطاقة والمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته التابعين لمجلس الوزراء المصري، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

كما ضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص، من بينهم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وشركات إيكونكس، وآي بي إم، وحلوان للأسمدة، وآي إن بي، وتيسن كروب، وفانغارد.

وجاءت مشاركتهم بهدف تعزيز تبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

وفد مصري جولة دراسية هيدروجين الأخضر

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