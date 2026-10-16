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وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب

اليمن
اليمن
عبد الخالق صلاح

أكد سيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، أن محافظة تعز تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها حلقة وصل بين شمال اليمن وجنوبه، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الذي يسعى الحوثيون للسيطرة عليه يمثل مدخلًا إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب، فضلًا عن كونه طريقًا نحو مناطق الجنوب وتحديدًا العاصمة عدن.

وأوضح المجيدي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوثيين يواصلون محاولاتهم للسيطرة على تعز في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعانيها المدنيون، مشيرا إلى أن الحوثيين يفرضون حصارًا على مدينة تعز منذ عام 2015، ما أدى إلى صعوبات في وصول المياه والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات إلى جانب نقص المواد الأساسية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتسبب في معاناة المدنيين، مستشهدًا بالأرقام الأممية التي تناولها الحوار بشأن أعداد النازحين، والتي تقترب من ربع مليون يمني في سياق الأزمة المرتبطة بالمدينة.

ونوه وكيل وزارة العدل اليمنية بأن الحوثيين يتبعون استراتيجية تستهدف التأثير على حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، بالتزامن مع التوترات في مضيق هرمز والتصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى أن نحو 15% من التجارة العالمية و20% من سلاسل الإمداد والحاويات والسيارات تمر عبر باب المندب.

كما حذر من انعكاسات أي اضطراب في الملاحة على جنوب البحر الأحمر وتجارة النفط وقناة السويس، لافتا إلى أن هذه التحركات تمثل محاولة لتوسيع النفوذ الإيراني بصورة غير مباشرة على حساب المصالح التجارية والاقتصادية الدولية.

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب، أكد «المجيدي» أهميتها الاقتصادية لاحتوائها على آبار النفط والغاز، فضلًا عن استضافتها أعدادًا كبيرة من النازحين الذين فروا من صنعاء ومناطق أخرى سيطر عليها الحوثيون، مشيرا إلى أن مأرب تمثل إحدى المناطق المهمة في المشهد اليمني في ظل استمرار المواجهات والتطورات العسكرية التي تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وزارة العدل اليمنية الحوثيون باب المندب

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