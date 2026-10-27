أحمد موسى: نتنياهو يحاول حشد الناخبين والتشكيك في الانتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الانتخابات الإسرائيلية تشهد منافسة قوية، مشيرًا إلى أن التوقعات حتى الآن ترجح هزيمة بنيامين نتنياهو، في ظل محاولاته حث الناخبين على المشاركة وتمديد التصويت حتى الساعة العاشرة مساء، إلى جانب التشكيك في سير العملية الانتخابية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الانتخابات الإسرائيلية لا يعنينا فيها نتنياهو، ولا غير نتنياهو، ونتنياهو يستنجد بالناخبين عشان ينزلوا، وطلب مد الانتخابات حتى الساعة 10، لكن منافسه رافض، ونتنياهو يحاول يشكك في الانتخابات، والتوقعات بتقول هزيمة نتنياهو حتى الآن، ونتنياهو لديه ألاعيب كبيرة جدًا».

وأضاف: «بيحاول نتنياهو يحث الناخب اليهودي إنه ينزل عشان الانتخابات هتتسرق منه، لكن حتى الآن التصويت ليس في صالح نتنياهو، ويا ترى في الساعتين القادمتين هل ستكون الانتخابات في صالح نتنياهو أم لا؟».

وأوضح أن العرب شاركوا بقوة في الانتخابات الإسرائيلية، قائلًا: «العرب في الانتخابات الإسرائيلية صوتوا بقوة، إحنا قدام اليمين واليسار، في الآخر الإسرائيلي هو إسرائيلي أيا كان المرشح، كلهم بيكرهونا، محدش معانا، ومحدش هيسمي على الدولة الفلسطينية، وكلهم مجرمو حرب، وكل إسرائيلي هو نتنياهو».

وتابع: «حتى شوفنا الإخواني منصور عباس بيدلي بصوته، ممثل تنظيم الإخوان الإرهابي داخل إسرائيل».

وتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى الانتقادات الموجهة للعرب بشأن الجوائز العالمية، مشيرا إلى حصول عدد من الشخصيات المصرية على جائزة نوبل في مجالات مختلفة.

وقال: «وزير الصحة الأمريكي بيهاجمنا بسبب الإخوان، وعاملين مشاكل في كل حتة، والعالم العربي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي. بيقولوا العرب 500 مليون ومحدش بياخد منهم جوايز، لأ، عندنا نجيب محفوظ أخد نوبل في الأدب».

وأضاف: «وألعن الإخوان ليل نهار، وأنا معاك، لكن متقولش العرب كلهم كده. أمريكا عملت إجراءات ضدهم وبنقول عليهم إرهاب، وعندنا شخصيات كبيرة فازت بنوبل، الرئيس السادات، وأحمد زويل، والبرادعي، ونجيب محفوظ».

واختتم أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى أن أربعة مصريين حصلوا على جائزة نوبل في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن مصر تمتلك تاريخًا من العلم والثقافة والأدب، قائلًا: «عندنا علم وثقافة وتاريخ وأدب، ده مش موجود عندك في أمريكا».