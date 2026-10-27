قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يكرم الزميلة أمنية رشاد لجهودها في رصد دراما رمضان 2026
بريطانيا تدعو إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة إلى حار.. والعظمى بالقاهرة 29
إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي
روسيا ترفض مناقشة الملف النووي الإيراني بمجلس الأمن وتدعو لحل سياسي للأزمة
خبير سياسي: تجدد المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران وتوسعها يرفع النفط لـ250 دولارًا
القائمة العربية المشتركة تتهم أطرافًا بعرقلة الانتخابات في البلدات العربية بإسرائيل
ترامب: حصلنا على مليون برميل من النفط الفنزويلي دون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين
بدعم النائب محمد أبو العينين.. أحمد موسى: «اسأل حصين» يقدم الفتوى الموثوقة بـ9 لغات على صدى البلد
بوتين: روسيا تعمل على تطوير التعاون مع مصر في مجالات عديدة بينها الطاقة
طفل رواندي وراء تتويج بوكايو ساكا بجائزة سقراط 2026.. ماذا فعل؟
"الجو مش راسي على بر".. حر بالنهار وبرد بالليل مع مطر ورعد وشبورة| خدوا بالكم من تقلبات طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختيار بولندا لاستضافة المرفق الأوروبي لصيانة صواريخ باتريوت ذات القدرات المتقدمة

بولندا
بولندا
أ ش أ

 أعلنت حكومة الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركة "لوكهيد مارتن" والحلفاء الأوروبيين عن اختيار بولندا لاستضافة المرفق الأوروبي لصيانة صواريخ باتريوت ذات القدرات المتقدمة "باك3" (PAC-3)، وذلك على هامش مؤتمر حلف شمال الأطلسي لمديري الإدارات الوطنية المعنية بالتسليح اليوم الثلاثاء.

وقال بيان لوزارة الحرب الأمريكية اليوم إن "هذا المرفق الجديد سيتم دعمه بتعاون صناعي قوي عبر الأطلسي، مع تكامل كبير لسلسلة التوريد بقيادة ألمانيا وهولندا والسويد".

وقال مايكل دافي وكيل وزارة الحرب لشؤون المشتريات والاستدامة: "إن توفير الدعم للمقاتلين - في أي وقت وأي مكان - هو سبيلنا لردع خصومنا وتعزيز الدفاع الجماعي".

وأضاف دافي أن "إعلان اليوم يُجسد الشراكة على أرض الواقع. فمن خلال استثمار الموارد الوطنية لإنشاء هذه القدرة الحاسمة على دعم القوات على الجبهة الشرقية لحلف الناتو، يرسل الحلفاء رسالة واضحة مفادها أن الحلف موحد وجاد بشأن الردع ومستعد لدعم أقواله بالأفعال".

ووفقا للبيان، سيُعزز هذا الإنجاز بشكل مباشر الالتزامات التاريخية للصناعات الدفاعية التي تم التعهد بها في قمة أنقرة في يوليو 2026 ضمن إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو 3.0"، مما يُسرّع من وتيرة تعزيز المرونة الإقليمية، ويُمكّن الحلفاء الأوروبيين من تحمّل المسؤولية الرئيسية عن دفاعهم التقليدي.

وقال البيان "من خلال إنشاء قدرات إقليمية للصيانة والإصلاح والتجديد مباشرة في المسرح الأوروبي، سيقلّص المرفق الأوروبي لصيانة صواريخ باتريوت بشكل كبير أوقات الاستجابة، ويُعزز أمن خطوط الإمداد الحيوية. وسيُحسّن هذا المركز الإقليمي بشكل ملحوظ الجاهزية العملياتية لقوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للحلفاء، مما يضمن سرعة الاستجابة خلال الأزمات، ويُعزّز الردع الجماعي الموثوق على طول الجبهة الشرقية لحلف الناتو

حكومة الولايات المتحدة الحلفاء الأوروبيين بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

مقاومة الجدار والاستيطان

"مقاومة الجدار والاستيطان" : 13 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في 4 محافظات

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني يرعى افتتاح الدورة الـ15 لمعرض ومؤتمر «سوفكس 2026» في العقبة

السفير مفوض غادة الصالح وبشير الهرجاني

وراء كل رقم حكاية.. جامعة الدول العربية تفتح للإعلاميين أبواب صحافة البيانات

بالصور

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

المزيد