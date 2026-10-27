أعلنت حكومة الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركة "لوكهيد مارتن" والحلفاء الأوروبيين عن اختيار بولندا لاستضافة المرفق الأوروبي لصيانة صواريخ باتريوت ذات القدرات المتقدمة "باك3" (PAC-3)، وذلك على هامش مؤتمر حلف شمال الأطلسي لمديري الإدارات الوطنية المعنية بالتسليح اليوم الثلاثاء.

وقال بيان لوزارة الحرب الأمريكية اليوم إن "هذا المرفق الجديد سيتم دعمه بتعاون صناعي قوي عبر الأطلسي، مع تكامل كبير لسلسلة التوريد بقيادة ألمانيا وهولندا والسويد".

وقال مايكل دافي وكيل وزارة الحرب لشؤون المشتريات والاستدامة: "إن توفير الدعم للمقاتلين - في أي وقت وأي مكان - هو سبيلنا لردع خصومنا وتعزيز الدفاع الجماعي".

وأضاف دافي أن "إعلان اليوم يُجسد الشراكة على أرض الواقع. فمن خلال استثمار الموارد الوطنية لإنشاء هذه القدرة الحاسمة على دعم القوات على الجبهة الشرقية لحلف الناتو، يرسل الحلفاء رسالة واضحة مفادها أن الحلف موحد وجاد بشأن الردع ومستعد لدعم أقواله بالأفعال".

ووفقا للبيان، سيُعزز هذا الإنجاز بشكل مباشر الالتزامات التاريخية للصناعات الدفاعية التي تم التعهد بها في قمة أنقرة في يوليو 2026 ضمن إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو 3.0"، مما يُسرّع من وتيرة تعزيز المرونة الإقليمية، ويُمكّن الحلفاء الأوروبيين من تحمّل المسؤولية الرئيسية عن دفاعهم التقليدي.

وقال البيان "من خلال إنشاء قدرات إقليمية للصيانة والإصلاح والتجديد مباشرة في المسرح الأوروبي، سيقلّص المرفق الأوروبي لصيانة صواريخ باتريوت بشكل كبير أوقات الاستجابة، ويُعزز أمن خطوط الإمداد الحيوية. وسيُحسّن هذا المركز الإقليمي بشكل ملحوظ الجاهزية العملياتية لقوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للحلفاء، مما يضمن سرعة الاستجابة خلال الأزمات، ويُعزّز الردع الجماعي الموثوق على طول الجبهة الشرقية لحلف الناتو