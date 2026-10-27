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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المساعدات المصرية تنعش مخابز غزة.. وتوزيع الخبز مجانًا على المواطنين

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن المخابز أُغلقت بشكل كامل في القطاع، في ظل الأزمة الإنسانية ونقص المواد الأساسية، مشيرًا إلى استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتفاقم أزمة الجوع التي يعاني منها الفلسطينيون.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التحركات المصرية جاءت انطلاقًا من دور القيادة السياسية المصرية، التي أكدت أن «غزة ليست وحدها»، لتبدأ شاحنات المساعدات المحملة بآلاف الأطنان من الدقيق في الدخول إلى القطاع، حيث جرى تفريغ حمولاتها داخل المخابز، ما أسهم في استئناف العمل بها من جديد.

وتابع أن الجهود الإنسانية المصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لافتًا إلى أن اللجنة المصرية سيّرت القافلة الخامسة ضمن سلسلة من التحركات الإغاثية المتواصلة داخل القطاع.

تخصيص مخابز لتوزيع الخبز مجانًا على المواطنين

وأشار إلى أن جهود اللجنة شملت دعم المخابز وتوفير المواد الغذائية للعائلات، إلى جانب تخصيص مخابز لتوزيع الخبز مجانًا على المواطنين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

محمد منصور اللجنة المصرية قطاع غزة المخابز الاحتلال الإسرائيلي

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