استشهاد طفلة فلسطينية برصاص "الاحتلال الإسرائيلي" في مواصي خان يونس جنوبي غزة

استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة شمال مخيم البريج بقذيفة دبابة، فيما أطلقت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي.

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين وعائلتيهما على إخلاء منزليهما في بلدة فرعون جنوب طولكرم، وحوّلتهما إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع اقتحام ضاحية ارتاح جنوب المحافظة، كما اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وحوّلت منزل أحد الفلسطينيين إلى ثكنة عسكرية، فيما اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في القرية.